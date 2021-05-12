بورصة تل أبيب تنزف على وقع قصف غزة وهجمات المقاومة 

انعكست المواجهات بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، على بورصة تل أبيب التي أغلقت، أمس، على تراجع ملحوظ.

ووفقًا لبيانات وكالة «بلومبرج»، فإن مؤشر البورصة الإسرائيلية تي إيه 35 قد أغلق التعاملات، أمس، على تراجع بنسبة 1.56% عند 1623.56 نقطة، وراكم بذلك خسائر شهرية نسبتها 1.36%..

وفي ظل استمرار عمليات القصف المتبادل بين إسرائيل وقطاع غزة تبدو أنشطة التجارة والنقل والسياحة قد توقفت في إسرائيل، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت، صباح اليوم الأربعاء، أعنف سلسلة غارات على مدينة غزة منذ بدء العدوان على القطاع، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال مراسل «وفا» إنَّ طائرات الاحتلال استهدفت بأكثر من 40 غارة في آن واحد جميع المقرات والمواقع الواقعة داخل مجمع الجوازات، وفي محيط مجمع أنصار غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين، وبث حالة من الخوف والرعب في صفوف المواطنين، لا سيما الأطفال والنساء.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة في غزة أنَّ الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع التي نفذت ردا على إطلاق الصواريخ منذ الاثنين، أسفرت عن مقتل 35 فلسطينيا على الأقل بينهم 12 طفلًا.

وذكرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنَّ قادة لهما قتلوا في هذه الغارات. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه اعترض طائرة مسيرة آتية من قطاع غزة.

واندلعت دوامة العنف هذه بعد صدامات في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنَّ مجموعات فلسطينية مسلحة أطلقت أكثر من ألف صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل منذ مساء الاثنين، فيما قتل 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شمالي القطاع

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في لقاء مع صحافيين عبر الإنترنت، إن "أكثر من ألف صاروخ" أطلقت من غزة، تمّ اعتراض 850 منها بمنظومة الدرع الصاروخية أو سقطت على إسرائيل، بينما سقط مئتان على الجانب الآخر الفلسطيني من القطاع منذ مساء الاثنين.

كما أضاف أنَّه تمّ إطلاق صاروخ مضاد للدروع من شمال قطاع غزة باتجاه مركبة إسرائيلية.

وفي داخل إسرائيل، قتل 5 أشخاص في إطلاق الصواريخ وأصيب العشرات بجروح، بحسب الشرطة وخدمات الإنقاذ.