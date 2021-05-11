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محمود مسلم

الأردن يطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

كتب:

وكالات
12:00 م | الثلاثاء 11 مايو 2021
اشتباكات القدس

اشتباكات القدس

 أكد نائب رئيس الوزراء وزیر الخارجیة وشؤون المغتربين الأردني أیمن الصفدي، ضرورة أن یتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف الاعتداءات الإسرائیلیة على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشریف، وحمایة حق أھالي «الشیح جراح» في بیوتھم، وتوفیر الحمایة للشعب الفلسطیني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لـ«الصفدي» مع وزير الخارجية الفرنسي جان إیف لودریان، حيث بحثا الجھود الدولیة المبذولة لوقف التصعید في القدس وبقیة الأراضي الفلسطینیة المحتلة.

وحذر «الصفدي» خلال الاتصال - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا - من تبعات ما يجري على أمن واستقرار المنطقة برمتها، مثمنا موقف فرنسا الرافض لترحیل الفلسطینیین من بیوتھم، والمتمسك بالقانون الدولي، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ورفض الاستيطان والخطوات غير الشرعیة الأخرى التي تنتھك القانون الدولي وحقوق الفلسطینیین، وتدفع المنطقة باتجاه المزید من التصعید والتوتر.

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