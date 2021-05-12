لمساعدته في عمله..محافظ أسيوط يسلم جهاز «لاب توب» لشاب كفيف

سلّم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهاز «لاب توب»، للشاب مصطفى محمد مصطفى يونس، طالب بالصف الثاني الثانوي في مدرسة النور والأمل للمكفوفين، مهداه من مؤسسة مصر الخير لمساعدته في عمله الذي يقوم به عقب انتهاء اليوم الدراسي حيث يمتلك ورشة ميكانيكا لتصليح الموتوسيكلات بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح.

جاء ذلك بحضور العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، ونوال طه معلمة بمدرسة النور والأمل للمكفوفين بأسيوط، والدكتور الدوشي مهدي أستاذ مساعد بجامعة الأزهر.

وأكد محافظ أسيوط، تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين بكافة ربوع المحافظة والعمل على تقديم خدمة أفضل لهم طبقاً للامكانات المتاحة خاصة الأشخاص ذوي الهمم لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيهاته الدائمة بالعمل على الاستماع لشكواهم وبحث مقترحاتهم ووضع حلول لمشاكلهم وتلبية طلباتهم ودراسة تطبيقها على أرض الواقع وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.

وأبدى محافظ أسيوط سعادته للمساهمة في إدخال البهجة على الشاب وتحقيق طلبه ومساعدته في تطوير عمله وورشته التي تساعده في توفير حياة كريمة له ولأسرته معرباً عن فخره واعتزازه بمثل هذا الشاب الذي يأكل من عمل يده رغم ظروف اعاقته وكونه مكفوفاً موجهاً الشكر لمؤسسة مصر الخير في توفير جهاز اللاب توب داعياً كافة مؤسسات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات الأهلية للتعاون وتضافر الجهود لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات والتكاتف لخدمة وطننا الغالي وتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

ومن جانبه قدم الشاب «مصطفى»، الشكر للواء عصام سعد محافظ أسيوط لتلبيته لمطلبه وتحقيق حلمه بالحصول على "لاب توب" كما وجه التحية والتقدير لمسئولي مؤسسة مصر الخير على هذه اللفتة الطيبة.

كان «مصطفى»، نشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بطلبه واحتياجه لجهاز لاب توب لمساعدته في العمل وتطوير الأداء بورشة تصليح الموتوسيكلات التي يمتلكها بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح وهو ما لقي استجابة لدى مسئولي المحافظة وبالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير تم توفير الجهاز وتسليمه إليه.