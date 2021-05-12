وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالعيد: افرحوا بنعمة وطن محمي بدم الشهداء

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين في الخارج والداخل بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيةً الله أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان وبكل الخير والرخاء وكل عام وأنتم بخير

وأكدت وزيرة الهجرة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنَّ «فرحه عيد الفطر وفرحة عيد القيامة مش فرحة بفنجان قهوة الصبح اللى رجع بعد 30 يوم صيام، ولا هي فرحه بطبق اللحمة بالرز اللي رجع بعد 55 يوم حرمان، هي فرحة بنعم كتيرة مستمتعين بيها نعمة القدرة على الصيام، واحنا ربنا مدينا نعمه الصحة، حتى لو تمّ اختبارنا فيها، نعمة الصلاة والاستغفار، والإحساس بالمحتاجين، ونعمة الإحساس بالعيد في وطن محمي بدم شهداء غاليين».

وتحرص السفيرة نبيلة مكرم، على تهنئة المصريين في الخارج بجميع المناسبات الرسمية، وذلك لإشراكهم بوطنهم الأم وعدم إحساسهم بالغربة

ويحتفل المصريون، بأول أيام عيد الفطر المبارك غدًا، حيث أقرت رئاسة مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها خلاله لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنع تزايد أعداد الإصابات بين المواطنين.

وحذّرت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي سابق لها، من استمرار الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسرة، مطالبة المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان حال الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، أو التواصل على الخط الساخن برقم 105، مؤكّدة أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية دوريًا عبر إرسال رسائل نصية بها كلمة (عزل) على الرقم 1440.

وأعلنت وزارة الصحة، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وتكثيف وجود الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة.