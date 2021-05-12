إحصائية كنسية: وفاة أكثر من 20 كاهنا خلال شهر بسبب فيروس كورونا

رصدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفشٍ كبير في وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد بين الكهنة والأقباط خلال الفترة الماضية، نتيجة للتجمعات التي شهدتها الكنائس في ظل الاحتفال بأسبوع الآلام، الذي انتهى بعيد القيامة المجيد، خلال الفترة من 25 أبريل الماضي حتى 2 مايو الجاري.

الإصابات والوفيات تزامنت مع الاحتفالات بالأعياد المسيحية

وقال مصدر كنسي لـ«الوطن»، إن إحصائية كنسية أوضحت وفاة 20 كاهنا خلال الفترة من 6 أبريل الماضي حتى 8 مايو الجاري، بمختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية، مشيرا إلى أن العدد زاد عن ذلك خلال الأيام الماضية، مع تسجيل عددا من الوفيات الأخرى بين صفوف كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان آخر ضحايا الوباء بين كهنة الكنيسة، كل من: «القمص الراهب صرابامون الشايب، أمين دير القديسين بمنطقة الطود في الأقصر، والراهب القس داود سانت أنتوني، من رهبان دير سانت انتوني بكاليفورنيا، وأصيب بالفيروس خلال زيارته لمصر، وبعد اتصالات مع دير سانت انتوني بكاليفورنيا، تقرر الصلاة على جثمانه ودفنه بدير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون، خاصة أن أسرته من إحدى كنائس وسط القاهرة، وكان قد انتدب لبعض الوقت للخدمة في انجلترا، وكان يخدم في دراسة الكتاب المقدس في اجتماعات الشباب، قبل هجرته لأمريكا ورهبنته بدير سانت أنتوني، والقمص برسوم فهيم، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة فيديمين بمحافظة الفيوم».

إجراءات كنسية جديدة لمواجهة كورونا

وتسببت موجة الإصابات والوفيات المتزايدة بين صفوف الأقباط وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في غلق عددا من الكنائس أبوابها بشكل مؤقت، فيما علق البعض الآخر إقامة القداسات والخدمات الكنسية خلال تلك الفترة، بينما لجأت بعض الإيبارشيات إلى قصر المشاركة في صلوات القداسات على الكهنة وعدد محدود من الشمامسة دون مشاركة شعبية.

وقال مصدر كنسي، إنه لا يوجد قرار مركزي يعمم على الكنائس كافة، بخصوص التعامل مع جائحة كورونا خلال الفترة الحالية، وأن الأمر متروك لكل أسقف إيبارشية أن يتخذ القرار المناسب بالتعاون مع مجمع كهنة الإيبارشية في ضوء الوضع الوبائي بكل منطقة.