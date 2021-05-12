التنمية المحلية: مهلة 3 أشهر لنقل معارض السيارات بسبب «الركنات»

خاطبت وزارة التنمية المحلية المحافظات، لبدء تحديد سقف زمني، لنقل معارض السيارات خارج الكتل والمناطق السكنية في المحافظات، بعد قرار وزارة الإسكان الصادر في 13 إبريل الماضي بتاريخ رقم 1557.

وكشف مصدر بالتنمية المحلية لـ«الوطن»، أن المهلة الزمنية التى جاءت في القرار الوزاري لم تحدد بوقت معين، لنقل معارض السيارات خارج الأحياء السكنية، لكن الأقرب أن تحدد الوزارة مع المحافظات، مهلة 3 أشهر لإتمام إخلاء معارض السيارات بالمدن والكتل السكنية، على أن يتم النقل لأماكن مخصصة داخل كل محافظة، يجرى تحديدها في الوقت الحالي، لتكون مكانا لمعارض السيارات.

ويأتى قرار نقل المعارض، بسبب شغل هذه المعارض، أماكن الانتظار والركنات المخصصة لساكني وقاطني العقارات، وعدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين.

رئيس الوزراء يوجه بالتعامل بحزم مع مخالفات البناء في إجازة عيد الفطر

فيما طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، بالانتباه لمحاولات البعض، للبناء دون ترخيص خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مُطالبا بضرورة مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، بكل حزم وبمنتهى الشدة، خلال فترة العيد والإجازات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

التنمية المحلية لـ«المحافظين»: افتحوا الجراجات

يذكر أن توجيهات صدرت في وقت سابق من وزارة التنمية المحلية للمحافظات، بفتح كل الجراجات الموجودة أسفل العقارات، للحد من التكدس المرورى وركن السيارات بالشوارع، مؤكدة أنه لا تصالح فيما يتعلق بالجراجات التى تم تغيير استخدامها لأنشطة أخرى وخلافه، الموجودة أسفل العقارات، خاصة أنه فى اشتراطات البناء الجديدة تم الإلزام على وجود جراج أو مكان خاص بالسيارات أسفل كل عقار.