سيناتور أمريكي يتهم واشنطن بتمويل مختبر ووهان: ربما خرج منه كورونا

قال السناتور الجمهوري راند بول، إنَّ كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فوسي لم يكن صريحًا بشكل كامل بشأن الروابط بين الوكالة الفيدرالية التي يديرها ومختبر ووهان في الصين، الذي ربما نشأ عنه فيروس كورونا المستجد.

وحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، فقد اشتبك بول وفاوتشي كلاميًا خلال جلسة استماع للجنة في مجلس الشيوخ، حيث نفى فاوتشي بشدة أنَّ تكون المعاهد الوطنية للصحة أو المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية قد مولت بحث اكتساب الوظيفة الذي أجراه معهد ووهان لعلم الفيروسات.

لكن بول نفى في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية ما قاله فاتشي، مؤكّدًا: «هذا ليس صحيحًا، فهناك عالمة مشهورة في مختبر ووهان ، اسمها الدكتور شي زينجلي، نشرت ورقة قبل عامين تمت مراجعتها من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتقول إنَّها بحث عن اكتساب الوظيفة، ولكن في الخط الثانوي، كان عليها أن تسرد قائمة الرعاة، كما أدرجت أسماء دكتور فاتشي والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية كرعاة لأبحاثها، والتي يعترف الجميع أنها بحث عن اكتساب الوظيفة، مما يؤدي إلى انتشار هذه الفيروسات الخارقة، لذا أنا لا أعرف كيف يتم التغلب على هذا».

كما ذكرت مجلة «نيوزويك» الأمريكية العام الماضي، أنَّه ابتداءً من عام 2014، قامت المعاهد الوطنية للصحة بتمويل الأبحاث التي أجرتها شي وآخرين حول فيروسات الخفافيش التاجية بقيمة 3.7 مليون دولار، اعتبارًا من عام 2019.

وأوضحت أنَّ المعاهد الوطنية للصحة والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية خصصت 3.7 مليون دولار أخرى لبرنامج بحث مدته 6 سنوات تضمن بعضًا من العمل على اكتساب الوظيفة، أشرف على المرحلة الثانية من البحث منظمة إيكو هيلث أبلاينس غير الربحية.

وتابع: « أنا لا أقول أن فيروس كورونا جاء من المختبر، لا أعرف، ولكن هناك الكثير من الأدلة التي تجعلني قلقًا بشأن هذا المختبر وحقيقة أن الناس ليسوا صادقين، وحقيقة أن الدكتور فاوتشي كان يكذب ويقول إنَّه لم يقدم أي أموال لهذا المختبر، ربما الآن الجواب هو أنه أعطاهم الاموال من خلال وسيط، ولكن إذا كانت هذه هي إجابته، فأعتقد أن هذه طريقة غريبة للقول إن ذلك لم يحدث عندما حدث بالفعل».