يبحث دائما المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2021 ، حيث أعلنت البحوث الفلكية أن العيد سيوافق يوم الخميس 13 مايو الجاري، وتقدم«الوطن»، موعد صلاة عيد الفطر 2021 في مرسى علم ، وفق إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في مرسى علم

ووفق الحسابات الفلكسة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في البحر الأحمر سيكون في تمام الساعة 5:17 صباحًا، يعقبها مباشرة خطبة العيد ، فضلًا عن وجود مراقبة شديدة لمنع التزاحم، حيث شددت وزارة الأوقاف على المصلين بضرورة اتباع علامات التباعد الموجودة بالمساجد، بحيث لا تقل المسافة عن متر، وتجنب السلام والأحضان خلال صلاة عيد الفطر 2021، منعا لانتشار فيروس كورونا.

صلاة عيد الفطر 2021 في البحر الأحمر .. في المساجد الكبرى

وأعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر عن موعد صلاة عيد الفطر 2021 ، التي ستقام الصلاة داخل المساجد الكبرى فقط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ووضع ضوابط للمصلين، للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، أهمها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، واصططاب السجادات الخاصة بكل مواطن، كما منعت وزارة الأوقاف، صلاة عيد الفطر 2021، في الخلاء كما تعود المسلمون على أدائها على مدار سنوات طويلة، خوفا من انتشار فيروس كورونا.