3 جرائم قتل غيرت مجرى أحداث مسلسل اللي مالوش كبير

تضمن مسلسل اللي مالوش كبير والذي يعرض حاليا على شاشة قناة cbc، عددا من جرائم القتل، وهناك ثلاث حوادث قتل بالمسلسل تفاعل معها الجمهور وسببت ألما شديدا لهم، وتصاعدت حدة الأحداث على إثرها بهدف الانتقام والثأر.

عابد تيمور

فوجئ جمهور ومتابعو مسلسل اللي مالوش كبير بقيام رجل الأعمال عابد تيمور أثناء تناوله العشاء بفندقه بالانتحار من خلال إطلاق رصاصة على رأسه أردته قتيلاً. قيام عابد تيمور بقتل نفسه جاء بعد زواج غزل من سيف الخديوي وتركها له واعترافه لنفسه أنه يحبها ومع ذلك لم يعبر لها عن حبه الشديد لها وقيامه بضربها باستمرار.

وقبل إقدام عابد تيمور على الانتحار باع جميع ممتلكاته باسم غزل اعترافا بحبه لها.

مالك الخديوي

نجح حمزة أحد رجال سيف الخديوي في خداع مالك شقيق الخديوي بإرسال رسالة له من هاتف مينا، يطلبه للحضور لمكان ما دون أن يخبر أحد.

ذهب مالك للمكان المتفق عليه وفوجئ بحمزة أمامه يطرحه أرضاً ويحاوطه بعض رجال حسن أبوخاطر، ورفعت الدهبي الذي يستنجد مالك به وبحمزة، إلا أنهم سخروا منه وتم ذبحه بسكين حاد.

مينا صديق الخديوي

من خلال هاتف مالك الذي وصل لسيف الخديوي، قرأ الرسالة التي أرسلها حمزة من تليفون مينا، ليشتاط غيظا معتقدا أن مينا وراء مقتل مالك.

ذهب الخديوي ومعه مسدس ليواجه مينا، ووقعت مشادة كلامية بينهما، اعترض مينا خلالها عل اتهامه بقتل مالك، وكان رد الخديوي بإطلاق رصاصة عليه أودت بحياته في الحال.

مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، محمود حافظ، محمود ياسين، خالد سرحان، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.