موعد أذان المغرب والافطار اليوم آخر أيام رمضان 2021 بمرسى مطروح

يتابع أهالي مرسى مطروح موعد أذان المغرب والإفطار خلال شهر رمضان بشكل يومي، وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة التي تقدمها «الوطن»، لقرائها بشكل مستمر، نقدم موعد أذان المغرب والإفطار في اليوم الثلاثون من شهر رمضان 2021 في مرسى مطروح الموافق يوم الأربعاء 12 من مايو، وهو آخر أيام شهر رمضان المبارك، وذلك وفقًا للمواعيد والمواقيت المحددة من الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد أذان المغرب اليوم بمرسى مطروح 30 من شهر رمضان

يتحدد موعد أذان المغرب اليوم في مرسى مطروح وفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة في تمام الساعة 6:58 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في مرسي مطروح الثلاثون من شهر رمضان

أذان المغرب في مرسى مطروح في اليوم الثلاثين من شهر رمضان الكريم وهو آخر أيام الشهر في تمام الساعة 6:58 دقيقة بحسب التوقيت المحلي لمرسي مطروح

بينما جاءت مواقيت الصلوات الـ5 كالأتي:

يؤذن أذان الفجر في الساعة 03:37 صباحا

بينما جاء موعد الشروق الساعة 05:17 صباحا

بينما يؤذن الظهر في تمام الساعة 12:07 مساء

ويؤذن العصر في الساعة 03:47 مساءً

ويأتي أذان المغرب في الساعة 06:58 مساءً

بينما تؤذن صلاة العشاء في الساعة 08:27 مساءً.

دعوة الصائم في رمضان

كانت دار الافتاء، ردت على سؤال ورد إليها بما نصه: هل دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب؟ مؤكدة أنه يستحبُّ الدعاء عند الفطار، والدعاء مستجاب في هذا الوقت، فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في سننه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في «سننه»، وعليه: فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.