مدحت العدل: أتمنى تطبيق حظر التجوال بعد صلاة المغرب حتى الفجر

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إنه يتمنى تطبيق حظر التجوال خلال أيام شهر رمضان، بعد صلاة المغرب، حتى الفجر.

وأضاف "العدل"، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه مع تطبيق تلك المواعيد في حظر التجوال سيؤدي إلى عدم خرق المواطنين للقرار، والإفطار في منازلهم: "لو راحوا فطروا مش هيعرفوا يرجعوا"، موضحا أنه بعد الإفطار، يتم غلق أغلب المحال التي تبيع مستلزمات المواطنين خلال أوقات الحظر.

وأكد أنه بمرور شهر رمضان بخير، دون ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا، سيؤدي ذلك إلى عودة الحياة بشكل أفضل، وناشد المواطنين الالتزام بالبقاء في المنازل للوقاية من فيروس كورونا.