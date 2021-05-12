تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقى لقاح كورونا بقنا 

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ،عن تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقى لقاح فيروس كورونا بمحافظة قنا ليصبح إجمالي عدد مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا في المحافظة 8 مراكز.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الاعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح بهدف تخفيف اعباء الإنتقال لمن يرغب في أخذ اللقاح .

وأوضح محافظ قنا أن مراكز تلقى اللقاح الجديدة هي «وحدة صحة الأسر بنجع القزاز بمركز أبوتشت، وحدة صحة الأسرة بنجع شاهين بمركز فرشوط، مركز صحة الأسرة بنجع حمادي، جمعية الإخلاص بمركز دشنا، مركز صحة الأسرة بنقادة، وحدة صحة الأسرة بالقلعة بمركز فقط، مستشفى قوص المركزي»، مشيرا إلى أن الطاقة الإستيعابة لكل مركز تتراوح ما بين 75 إلي 100 مواطن يوميا .

ومن جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة إنه سيتم استقبال المواطنين لإعطائهم اللقاح بالمراكز الجديدة بدءا من الغد الخميس الموافق 13 مايو الجارى على أن تفتح أبوابها امام الجمهور بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا طوال أيام الإسبوع داعيا المواطنين إلى ضرورة التسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة لتلقى اللقاح ،مؤكدا أن اللقاح آمن ومجاني .

وطالب جموع أهالي محافظة قنا وخاصة كبار السن ضرورة سرعة التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا وتحديد الأماكن القريبة ليهم.