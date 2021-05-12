«الثقافة» تحتفل بعيد الفطر أون لاين: حفلات ومسرحيات لمدة 6 أيام

تبث وزارة الثقافة عبر قناتها على يوتيوب سلسلة احتفالات ثقافية وفنية تستمر على مدار 6 أيام متصلة وتهدف إلى نشر الوعي والارتقاء بالذائقة الفنية.

وتبدأ في العاشرة مساء الأربعاء 12 مايو احتفالية فنية تحمل عنوان «ليلة العيد»، يشارك فيها 5 من نجوم الطرب المصري هم: أحمد جمال وأحمد سعد ومحمد الشرنوبي ومي فاروق وريهام عبدالحكيم.

وفي أول أيام عيد الفطر الخميس 13 مايو، يعرض في السادسة مساء فيلم تسجيلي عن الفنان الراحل حسين رياض، يليه في السابعة مساءً مسرحية الأطفال «الأراجوز» وفي العاشرة مساء يبث حفل للمغربية جنات.

وتتواصل العروض ثاني أيام عيد الفطر، الجمعة 14 مايو، حيث يذاع فب السابعة مساءً فيلم تسجيلي عن الفنان كمال يس، يليه في السابعة مساءً حفل للنجم مدحت صالح، وفي العاشرة مساء تعرض مسرحية «عفريت لكل مواطن» تأليف لينين الرملي إخراج محمد أبو داوود وبطولة نبيل الحلفاوي، عبلة كامل، حسن حسين، ثريا حلمي.

أما ثالث أيام عيد الفطر، السبت 15 مايو، يبث في التاسعة مساء حفل للنجم وائل جسار وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية «رصاصة في القلب» تاليف توفيق الحكيم وإخراج حسن عبدالسلام وبطولة علي الحجار، أنغام أحمد رزق، سامي مغاوري.

ويستمر البث، يوم الأحد 16 مايو، حيث يذاع في السابعة مساءً فيلم تسجيلي عن الفنان عزت العلايلي، وفي التاسعة مساءً حفل لأمير الغناء العربي هاني شاكر، تعقبه مسرحية «السبنسة» تأليف سعد الدين وهبة، وإخراج سعد أردش وبطولة سميحة أيوب، فردوس حسن، أحمد الجزايرلي.

أما الإثنين يوم 17 مايو، فيذاع في التاسعة مساء حفل لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي، ومشاركة عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبدالدايم، يعقبه في العاشرة مساءً إحدى حلقات صالون الأوبرا الثقافي والتي استضاقت النجم عادل إمام.