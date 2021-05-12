محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفد الكنيسة الإنجيلية اليوم الأربعاء، للتهنئة بعيد الفطر المبارك، في حضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ترأس الوفد القس جون طلعت راعى الكنيسة الإنجيلية وممثل الطائفة الإنجيلية ببورسعيد والقس صموئيل داود راعي الكنيسة المعمدانية والقس جرجس أيوب راعي الكنيسة الرسولية ومجلس الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد.

وقدم وفد الكنيسة أسمى وأرق التهانى لمحافظ بورسعيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متنمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظها الله ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن يزول الوباء ويحفظ الله مصر والمصريين .

ومن جانبه، عبر محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدا على النسيج الوطنى الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التى تتجسد دوما فى المناسبات وجميع الأوقات، لافتا إلى أهمية دور الكنيسة فى دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، مؤكدا أن الأعياد الدينية والوطنية تبرز عمق الإخوة بين أبناء الوطن الواحد والتي تتجلي في أبهي صورة لها ببورسعيد.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قدم التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يرفع الله عنا الوباء.

وأكد المحافظ على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما بعث المحافظ برسالة تهنئة لجميع أفراد الجيش الأبيض والقوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم للحفاظ على أمن المواطنين وسلامة الوطن.

وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بالوعي واتباع الإجراءات الاحترازية و البعد عن أماكن التجمعات ومنع التكدس خلال هذه المرحلة الحرجة ، والاستمتاع بعطلة عيد الفطر فى المنازل حفاظا على السلامة العامة للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من الوباء المستجد ، داعيا الله أن يحمى مصر وأبناءها من كل سوء