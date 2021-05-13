تفاصيل برنامج التقسيط المريح من البنك العربي.. المدة تصل لـ60 شهرا

أعلن البنك العربي عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن التسهيل على العملاء من خلال برنامج «التقسيط المريح»، الذي يمكنّك من تحويل جميع مشترياتك إلى أقساط شهرية متساوية، بفائدة تصل إلى 1.5% فقط، وحتى 60 شهرًا.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل برنامج التقسيط المريح من البنك العربي ومميزاته، وكيفية الاستفادة منه على النحو التالي:

كيفية الاستفادة من برنامج التقسيط المريح

اشترِ ببطاقات البنك العربي الائتمانية بداية من 1000 جنيه مصري، وذلك من خلال زيارة أي من فروع البنك أو الاتصال بخدمة العملاء، ويمكنك تحويل عملية الشراء إلى برنامج التسديد المريح، حيث يمكنك استخدام 90% من حد البطاقة الائتماني.

وبمجرد تقسيط المعاملة سيتم دفعها على أقساط شهرية متساوية.

شروط وأحكام برنامج التقسيط المريح من البنك العربي:

- تقدم خدمة التقسيط المريح للبطاقات الائتمانية ويجب أن تكون حالة البطاقة الائتمانية سارية حسب القواعد واللوائح الخاصة بالبنك العربي.

- سيكون حامل البطاقة الذي يفي بالأحكام العامة لبطاقات ائتمان البنك العربي مؤهلًا تلقائيًا للاستفادة من البرنامج.

- الحد الأدنى للمعاملة المراد تقسيطها هو 1000 جنيه مصري.

- يمكن تقسيط مدفوعاتك مهما كانت: السياحة والسفر، الصحة، المفروشات والإلكترونيات، التسوق عبر الإنترنت، والتعليم.

- تتراوح فترة التقسيط ما بين 3 أشهر حتى 60 شهرًا، طبقًا لاختيار العميل.

- لا يوجد حد أقصى لعدد المعاملات البنكية التي يمكن تقسيطها طالما في حدود الحد الائتماني المسموح للعميل.

- تطبق عمولة إلغاء بنسبة 3% على المبلغ المتبقي في حالة إلغاء نظام التقسيط قبل تاريخ انتهاء المدة المتفق عليها وقت الاشتراك.

- يلتزم العميل بسداد الأقساط الشهرية في موعد الاستحقاق حيث أنه في حالة تسوية المبلغ الذي يتم تقسيطه قبل تاريخ انتهاء مدة التقسيط المحددة، يتم تحصيل عمولة للسداد المعجل وهي نسبة 3% على المبلغ المتبقي.

- لا يتم إلغاء عملية التقسيط للمعاملات المرتجعة بشكل تلقائي ويجب على العميل الاتصال بمركز خدمة عملاء البنك لتأكيد الإلغاء.