خطوات تقسيط أسعار كحك العيد من 3 بنوك مصرية على 12 شهرا

خلال ساعات يهل علينا عيد الفطر المبارك بحلوياته وملابس الأطفال الجديدة، ولا تزال الأسر تسعى لإكمال احتياجاتها خلال تلك الفترة، ورغم إجازة البنوك والمؤسسات المصرفية، إلا أنّ بالإمكان شراء ما تبقى من احتياجات العيد بالتقسيط من البنوك المصرية، وعلى رأسها كحك العيد، وهو ما سنعرضه بالتفصيل في التقرير التالي..

البنك الأهلي

الخدمة متاحة لحاملي البطاقات الائتمانية الأصلية أو الإضافية، ويمكن استخدامها داخل جميع المتاجر في مصر وخارجها، دون الحاجة للتعاقد مع التاجر، ويتم تقسيط سعر المنتج من خلال الاتصال بالرقم الساخن للبنك، بعد إجراء عملية الشراء من بداية الشهر وحتى نهايته، ويطلب تقسيطها، بشرط ألا تقل قيمة المنتج عن 500 جنيه.

مزايا الخدمة

عند طلب إجراء تقسيط لحركة المشتريات يتمتع العميل بعدم المطالبة بسداد إجمالي مبلغ حركة المشتريات أو الحد الأدنى لها خلال فترة السماح، لكن سيتم سداد أقساط ثابتة حسب الفترة التي يرغب بها العميل ابتداء من الشهر الثالث.

يستطيع العميل الشراء من أي تاجر داخل مصر أو خارج مصر دون شرط التعاقد مع التاجر، وبالتالي إذا كانت هناك عروض خصومات مقدمة من تجار غير متعاقدين مع البنك، يمكن للعميل الاستفادة من الخصومات ثم طلب تقسيط حركات الشراء.

التقسيط من بنك مصر

يتيح البنك إمكانية التقسيط من خلال استخدام بطاقات الائتمان، ويتم التقسيط بعد شراء المنتج ببطاقة البنك، ثم الاتصال بخدمة العملاء لطلب تقسيط العملية.

البنك متعاقد مع عدد كبير من التجار والمحلات من العلامات التجارية، ويمكن التقسيط على فترات من 6 إلى 12 شهر دون فوائد.

مزايا بطاقات الائتمان من بنك مصر

يمكن إصدارها بالضمان العيني أو الشخصي.

استخدام البطاقة في عمليات الشراء والسحب النقدي محليا ودولياً والسداد بالجنية المصري.

إمكانية إصدار عدد من البطاقات إضافية.

إمكانية استخدام البطاقة من خلال شبكة الإنترنت.

فترة سداد تصل الى 57 يوما.

سداد استخدامات البطاقة لدي ماكيناا الـATM التي تقبل الإيداع الخاصة ببنك مصر.

التقسيط من البنك التجاري الدولي CIB

يتيح البنك التجاري الدولي CIB لعملائه إمكانية التمتع بنظام التقسيط دون فوائد على مدار 12 شهرا.

كل ما عليك فعله، هو التأكد من أنّ المتجر متعاقد مع البنك لنظام التقسيط، ويمكنك إذا تقدم طلب التقسيط للمنتجات المشتراة، أو أن تستخدم البطاقة الائتمانية، ثم الاتصال بخدمة العملاء وطلب التقسيط، وستتمتع بعدد من المزايا منها.

فترة سماح دون فائدة تصل إلى 55 يوما.

خيارات متعددة لتسديد مستحقات البطاقة الائتمانية.

تغطية الرصيد المدين بقيمة تصل إلى 500.000 جنيه مصري.

كشف حساب شهري مجانا.

رسالة مجانية للتذكير بموعد السداد.​

إمكانية استخدام بطاقة الائتمان في الخارج.