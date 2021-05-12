الزراعة تواصل العمل بغرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي

تواصل غرفة العمليات المركزية التي شكلتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، أعمالها، منذ صباح اليوم، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها وإزالتها في المهد، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي وجهاز الشرطة.

وقال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنّه جرى الربط بين غرفة العمليات المركزية، والغرف العامة والفرعية بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية، لرصد أي حالات للتعدي على الرقعة الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها على الفور، كما يتم تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين في هذا الشأن على مدار الساعة، ويتم التعامل بحزم وجدية وتنفيذ الإزالة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والتنمية المحلية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إلى أنّه جرى إلغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي الحماية، طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لتكليفات رسمية صادرة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن، وجرى التأكيد على المرور الدوري والمستمر لمشرفي الأحواض، على الزمامات والمتابعة لأي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية لإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.