شيخ الأزهر يهنئ الأمة بعيد الفطر: كل عام والقدس قضية المسلمين

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة للأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات.

وفي لفتة إنسانية، خص شيخ الأزهر الشعب الفلسطيني بالتهنئة، مؤكّدًا أنَّ الفلسطينيين هم رمز الصمود، وفلسطين قلب العروبة، وأن القدس ستظل قضية المسلمين الأولى.

جاء ذلك في تدوينة نشرها شيخ الأزهر على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» و«تويتر»، قال فيها فضيلته «كل عام ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بخيرٍ وسلامٍ بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام والشعب الفلسطيني رمز الصمود، وفلسطين الأبية قلب العروبة، والقدس قضيَّة المسلمين الأولى، كل عام وفلسطين بخيرٍ وأمنٍ وسلامٍ".