وكيل أوقاف دمياط: توزيع 3600 وجبة على المرضى في المستشفيات

قال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، إن المديرية وزعت نحو 3600 وجبة غذائية على المرضى بمستشفيات المحافظة الحكومية، ومستشفيات العزل، بالإضافة لـمستشفيات الأزهر الجامعي، كما تم التوزيع على مرضى قسم الكلى بالمستشفى العام والتخصصي بدمياط.

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كاهن الكنيسة يشارك في التوزيع

وحرص الأب بندليمون بشري كاهن كنيسة الروم الأرذثوكس على المشاركة في توزيع الوجبات الغذائية على المرضى، في إطار المشاركات الإنسانية والمجتمعية، حسب تعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

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1600 شنطة مواد غذائية للمحتاجين

وقامت المديرية بتوزيع شنط رمضان بنحو 1600 شنطة تزن الواحدة 8 كيلو لحوم وفراخ ومكرونة وبصل وقمر الدين، حيث تم توزيع الشنط بـ 27 عمارة بنطاق شطا والشهابية على المحتاجين.

وأعلنت أوقاف دمياط، تلقي الزكاة والتبرعات والصدقات، خلال شهر رمضان المبارك، حيث بدأت المديرية وجميع الإدارات في الإعلان عن قبول الزكاة والتبرعات والصدقات، من قبل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، لصرفها في مصارفها الشرعية على أن يتسلم المتبرع إيصال رسمي بذلك، معتمدا من وزارة الأوقاف والمديرية، كما يوجد صكوك الأضحية بقيمة 2000 جنيه للصك.

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