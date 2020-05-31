الحكومة: 85% نسبة الإشغال للمرحلة الأولى من مستشفيات العزل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد طبياً، قبل عيد الفطر المبارك، حيث جرى إدخال 320 مستشفى جديدة من أجل التخفيف عن مستشفيات الحميات والصدر والتوسع في العزل المنزلي للحالات البسيطة التي لا تحتاج لدخول مستشفى.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فى حال عدم وجود منزل مؤهل لعزل أحد مصابى فيروس كورونا، يتم إدخاله المستشفى أو أحد المدن الجامعية.

وشدد على أن الدولة المصرية لديها القدرة الكافية لمواجهة فيروس كورونا:" لدينا 20 مستشفى عزل تم تدشينها مع بداية الأزمة نسبة الأشغال بها 85%، ودى نسبة كبيرة لكن كنا مستعدين لها".

ولفت إلى أن هناك 320 مستشفى جديدا دخلت الخدمة لاستيعاب مرضى فيروس كورونا، مؤكدًا أن نسبة الإشغال بها لم تتخط 17%"، كما أن المدن الجامعية مستعدة أيضاً والطاقة القصوى لها 38 ألف غرفة بسعة 60 ألف شخص".