إعلان نتائج أفضل حملة توعوية في مسابقة «أنا والآخر» للشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، فوز جامعتي الأهرام الكندية والأقصر بالمراكز الأولى لمسابقة أفضل حملة توعية لشباب الجامعات والخريجين تحت شعار «أنا والآخر» متضمنة مبدأ عدم التنمر والمساواة وعدم التعصب بين جميع أطراف المجتمع من عدة جوانب «كالجنس - اللون - العرق - الديانة - الرياضة».. إلخ، وتوجيه الرسالة للنشء والشباب.

فوز جامعتي الأهرام الكندية والأقصر بالمراكز الأولى بالمسابقة

يأتي إطلاق المسابقة «أون لاين» وذلك في إطار الاهتمام بالفن والإعلام كقوى ناعمة لها صداها على المجتمع المصري في تصحيح المفاهيم، تم الإعلان عنها بدء من شهر يناير وحتى إبريل 2021 تحت إشراف الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية «الإدارة العامة للجامعات»، وشارك بالمسابقة نخبة من طلاب الجامعات المهتمين بمجال الإعلام والسوشيال ميديا من مختلف الجامعات المصرية؛ الحكومية والخاصة.

شعار الحملة.. الإعلان الإذاعي حملة الإنترنت أهم بنود التحكيم في المسابقة

وقام بالتحكيم في المسابقة، الدكتور شريف مودي حكيم، المدرس بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال عدة بنود وهي «شعار الحملة – الإعلان الإذاعي – الإعلان التليفزيوني – المطبوعات – وحملة ال‘نترنت».

وأسفرت نتائج التحكيم في المسابقة عن فوز فريق «تقبل»، وحصوله على المركز الأول، وفريق «تقبل» من جامعة الأهرام الكندية ويضم الطلاب كلا من: أمير عبدالرحمن عبدالرحمن التامامي أحمد خالد، وحسن أحمد، وسارة لطفي عبدالوهاب، وعلي إبراهيم وعبدالرحمن أحمد عبدالستار الفلال، بينما جاء في المركز الثاني للمسابقة فريق «إيد على إيد» من جامعة الأقصر والذي ضم كل من الطلاب آلاء طارق أمين، وسعيد السبكي وياسمين محمد، وحامد أحمد، وعبدالله حسين ومحمد رياض وعزة سعدن وعبدالباسط عبدالفتاح وإبراهيم عبدالعاطي وأحمد محمد».

ويحصل صاحب المركز الأول على 3500 جنيه لكل مشترك وصاحب المركز الثاني يحصل على 2500 جنيه.