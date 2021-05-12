موعد صلاة العيد في ليبيا 2021 وتوقيتها بأهم المدن

حدد يوم الخميس 13 مايو هو يوم عيد الفطر المبارك في ليبيا، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 11 مايو كغيرها من الدول العربية، على أن يكون موعد صلاة العيد في ليبيا 2021 يتراوح بين الساعة 6:00 صباحا والساعة 6:32 دقيقة يوم الخميس، وهو يأتي كثاني عيد فطر وسط انتشار فيروس كورونا والذي حرم كثيرين من أجواء العيد واحتفالاته المعتادة خصوصا في الدول العربية والإسلامية.

دار الإفتاء الليبية تعلن موعد صلاة العيد في ليبيا 2021

وأعلنت دار الإفتاء في العاصمة الليبية طرابلس واللجنة العليا للإفتاء في بيانين منفصلين بشأن موعد صلاة العيد في ليبيا 2021، مساء الثلاثاء 11 مايو، أنّ الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان وأنّ الخميس 13 مايو هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك لسنة 1442 هجرية.

وذكرت دار الإفتاء واللجنة العليا للإفتاء في بيانيهما أنّ لجنة تقصي الأهلّة أفادت بتعذر رؤية الهلال يوم الثلاثاء ومن ثم تحدد موعد صلاة العيد في ليبيا 2021 بيوم الخميس.

وهنأت دار الإفتاء واللجنة العليا للإفتاء الليبيين والأمة العربية والإسلامية في مناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأن يعم السلام كل ربوع ليبيا والذي يأتي هذه المرة في البلاد وهناك حكومة موحدة يأمل منها دفع البلاد قدما نحو حل سياسي دائم.

موعد صلاة العيد في ليبيا 2021 بحسب أبرز المدن

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الليبية حول موعد صلاة العيد في ليبيا 2021 تبدأ أول صلاة في مدينة المرج الساعة 6:00 صباحا يوم الخميس 13 مايو.

فيما سيكون موعد صلاة العيد في ليبيا 2021 تحديدا في العاصمة طرابلس الساعة 6:30 صباحا.

وسيكون موعد صلاة العيد في ليبيا 2021 بمدينة الزاوية ٱخر موعد لصلاة عيد، حيث تقام الصلاة بها الساعة 6:32 صباحا.

وربما الذي يختلف في عيد الفطر هذه المرة في ليبيا أنّه يأتي وسط أجواء سياسية هادئة مع مواصلة مسار الحل السياسي في البلاد والالتزام به.