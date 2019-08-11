شهد محور طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس، حدوث مناوشات اليوم الأحد، حسبما ذكرت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية.

واتهم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني، بخرق الهدنة، كما توقفت الملاحة في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس بعد تعرضه لقصف.

وأشارت المصادر إلى تبادل اتهامات بين الجيش الليبي وقوات الوفاق حول مصادر النيران بطريق المطار.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت الأطراف المتحاربين جنوب طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي، أمس السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد.

وكانت حكومة الوفاق وافقت على الهدنة التي قالت إنها ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق، وحظر أنشطة الطيران، وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين، وطالبت "الوفاق" البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.