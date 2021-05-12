القوى العاملة تحصّل 2.6 مليون جنيه مستحقات مصرية في جدة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطنة مصرية، بلغت 640 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 2 مليون و688 ألف جنيه مصري.

ومن جانبه، أوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنة «ن .ح» وتنفيذ الحكم القضائي الصادر لها بمبلغ 640000 ألف ريال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها، بالإضافة إلى متابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

ولفت «سعد الدين» إلى متابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، مؤكدًا أن المكتب قام بمتابعة مستحقات المواطنة بعد صدور قراراً بإبعادها عن المملكة دون الحصول على كامل مستحقاتها من مستشفى بالمدينة المنورة، وقد حصلت على حكم ابتدائي واستئناف وأمام محكمة التنفيذ تم التواصل مع المستشفى لسرعة تنفيذ الحكم الصادر.

وتم إيداع المبلغ فى حساب نجلها.