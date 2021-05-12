موعد صلاة العيد في القدس 2021.. اشتباكات الأقصى تسرق الفرحة

يأتي عيد الفطر المبارك 2021، وسط انتشار الاشتباكات في المسجد الأقصى، وهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في باحات الأقصى، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، ما دفع الفلسطينيون للتساؤل عن موعد صلاة العيد في القدس 2021، لأداء صلاة العيد أول أيام عيد الفطر 2021، غدا.

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442 هجريا، في فلسطين والقدس وهو الساعة 6:15 (السادسة وخمس عشرة دقيقة صباحا)، حسب التوقيت الصيفي في فلسطين.

المفتي يحث على إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد في القدس

وحث المفتي العام للقدس، في بيان، المواطنين الفلسطينيين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكرا المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً أن زكاة الفطر 2021، قُدرت هذا العام بـ«تسعة شواقل»، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد في فلسطين، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وأكد أن تأخير زكاة الفطر عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

جرائم الاحتلال تسرق فرحة الفلسطينيين بعيد الفطر 2021

من جانبها، قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تشهدها فلسطين الآن، في القدس وغزة ومدن الضفة الغربية المحتلة، سرقت البهجة و«حرمت شعبنا من فرحة عيد الفطر السعيد والاحتفال به».

وأكد رئيس اللجنة، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، باسم كنائس فلسطين، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يأبى إلا أن يمارس عدوانه الذي يخلّف الدم والحزن والقتل بفعل مجازره الوحشية المتواصلة، التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة بواسطة قصف طائرات الموت والدمار الإسرائيلية التي سرقت الأرواح البريئة، وبثت الرعب في صفوف المدنيين العزل.

وناشد خوري كنائس العالم وكافة الموحدين والمؤمنين بالسلام وحقوق الإنسان، التدخل العاجل لوقف هذا الاستهتار بالنفس البشرية والاستهانة بالأرواح البريئة، الذي تمارسه قوات الاحتلال في سائر الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف جوي وبحري وبري همجي أوقع حتى اليوم 54 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 300 جريح.