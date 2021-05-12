«هادي الجيار ودلال عبدالعزيز».. فنانون توفوا في مسلسلات رمضان 2021

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء موسم الدراما الرمضاني لعام 2021، وحضور كبير لكثير من الأعمال الدرامية والفنانين في هذا الموسم.

وكان من ضمن اللقطات الأكثر تأثيرا في مسلسلات رمضان لعام 2021، هو وفاة عدد من الفنانين المشاركين في بعض الأعمال، وتفاعل مع خبر وفاتهم الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

تارا عماد

وكان أول هؤلاء هي الفنانة تارا عماد، وشهدت الحلقات الأولى من مسلسل موسي للفنان محمد رمضان، مشهد وفاتها نتيجة غرقها في الفيضان الذي أصاب البلدة التي كانوا يعيشون فيها.

عارفة عبد الرسول

وتوفت الفنانة عارفة عبد الرسول، ضمن أحداث مسلسل موسى، حيث كانت تجسد دور والدة محمد رمضان، وكان مشهد جنازتها من أكثر المشاهد التي تفاعل معها الجمهور.

دلال عبد العزيز

وتنضم الفنانة دلال عبدالعزيز، للقائمة، والتي جسدت مشهد وفاتها في مسلسل ملوك الجدعنة، حيث إنها كانت تجسد دور الفنان عمرو سعد ومرضت خلال أحداث المسلسل وتوفت.

مايان السيد

وكانت واحدة من الفنانات التي توفت، خلال أحداث الأعمال الرمضانية، هي الفنانة الشابة مايان السيد، وجاء مشهد وفاتها صدمة للجمهور، حيث إنها تم قتلها على يد حرامي حاول سرقة المنزل التي كانت تتواجد فيه، في مسلسل حرب أهلية مع الفنانة يسرا.

أحمد داش

وكانت واحدة أيضا من ضمن المشاهد التي تفاعل معها الجمهور، وكان بمثابة صدمة، مشهد ذبح الفنان الشاب أحمد داش، ضمن أحداث مسلسل نسل الأغراب حيث ذبحه الفنان أحمد السقا.

أحمد مالك

وفي نفس العمل، شهد أيضا مشهد قتل الفنان أحمد مالك وكان واحدا من المشاهد التي كانت حديث الجمهور، حيث قتل الفنان أمير كرارة الفنان الشاب أحمد مالك في مشهد مأساوي،، خلال أحداث مسلسل نسل الأغراب.

محمود عمرو ياسين

وكان واحدا من المشاهد التي تأثر بها الجمهور، هو مشهد قتل الفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين، ضمن أحداث مسلسل اللي ملوش كبير مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

هادى الجيار

كان واحدا من المشاهد المؤثرة في دراما رمضان، هو مشهد وفاة الفنان هادي الجيار في مسلسل الاختيار 2، وكان يجسد دور والد الرائد يوسف، ويجسد شخصيته الفنان أحمد مكي.