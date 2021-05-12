زيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا لـ 5 في دمياط

شهد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الأربعاء، إضافة مركزين جديدين لمراكز تلقي لقاح كورونا داخل المحافظة، وهما: «مركز صحة ثالث بدمياط؛ مركز الحي الرابع بدمياط الجديدة»، ليصبح عدد مراكز تلقي اللقاح على مستوى محافظة دمياط 5 مراكز، والمراكز هم: «مركز القلب والجهاز الهضمي؛ مركز الأورام؛ بنك الدم الإقليمي؛ مركز صحة ثالث بدمياط؛ مركز الحي الرابع بدمياط الجديدة»، تيسيرا على المرضى وحفاظا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ورافق وكيل وزارة الصحة في أثناء الافتتاح، الدكتور محمد بدران وكيل المديرية والدكتور أحمد عريف مدير إدارة التثقيف الصحي ودكتورة هالة سمير مدير الإدارة الصحية بدمياط.

وصرح وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد بأنه تم تجهيز هذه المراكز لتلقي المواطنين اللقاح، طبقا لمعايير مكافحة العدوى ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وناشدت مديرية الشئون الصحية بدمياط المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة، حيث يتم التيسير على المواطنين لتلقي اللقاح، خاصة ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وتشكيل فرق طبية متحركة للذهاب لدور المسنين وتطعيم المسنين، ودور رعاية الأحداث وتطعيم العاملين بالمنشآت السياحية.

وأشاد الدكتور إيهاب محمود المشرف العام على مراكز اللقاحات بأهمية تلقي اللقاح، وأهمية التسجيل على موقع الوزارة، لتلقي ميعاد التطعيم ضد فيروس كورونا، لضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم.