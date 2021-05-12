سر تناول الأسوانيين السمك في العيد.. الصيام السبب

ساعات قليلة، وينتهي شهر رمضان المعظم، ويهل علينا هلال شهر شوال وأول أيام عبد الفطر المبارك، وفي جنوب مصر تحديدًا محافظة أسوان، لديها عادات وتقاليد، خلال أول أيام عيد الفطر، وفي مقدمتها تناول الأسماك خلال وجبتي الفطار والغداء، وتجتمع العائلات في بيوت كبار العائلة، ويتم تناول الفطار والغداء غالبًا، ما يكون أسماك كالبلطي النيلي والسموس والبياض والأسماك الأخرى.

لماذا يتم تناول الأسماك فى أول يوم العيد بأسوان

قال ناصر عليوة، إن الأسوانيين يتناولون وجبة السمك في أول أيام العيد، لأنهم حرموا منه كثيرًا خلال شهر رمضان، والغالبية من أبناء قبائل أسوان لم يتناولوا السمك في رمضان، لأنهم يعتبرونه يحتاج لتناول كميات كبيرة من المياه «بيعطش»، وشهر الصيام يحتاج منا تناول المياه والحفاظ عليها في الجسم، وتعودنا على شراء السمك آخر أيام شهر رمضان وطهيه أول أيام العيد، خاصة السميل النيلي المميز القادم من بحيرة ناصر.

1900 مسجد جاهز لصلاة عيد الفطر

على جانب آخر؛ أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع أقسام الشرطة وإدارات مديرية الأمن، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمجابهة انتشار فيرس كورونا، خاصة تجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بـ 1900 مسجد التي يقام بها صلاة الجمعة، كما شدد المحافظ على مراعاة التباعد وارتداء الكمامات الواقية، بالإضافة إلى غلق الساحات المفتوحة والمقابر وأماكن الترفيه للحد من التجمعات والتزاحم.

الأمن يتابع الالتزام بقرارت الغلق

وفي السياق ذاته؛ استكملت الأجهزة التنفيذية والأمنية جولاتها الميدانية، لمتابعة التزام المحال التجارية والمولات والملاهي والأندية ومراكز الشباب والمقاهي والكافتيريات والمطاعم، بقرار الغلق فى التاسعة مساء، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والذي سيستمر حتى 21 مايو الجاري، كما تستهدف الحملات الميدانية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية، للحد من فرص الإصابة بالفيرس.