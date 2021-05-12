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«قيمتها مليون جنيه».. ضبط 150 طربة حشيش مع تاجر مخدرات بالغربية

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محمد بركات
06:40 م | الأربعاء 12 مايو 2021
حشيش

حشيش

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة طنطا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز طنطا بالغربية، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بالإتجار في الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون و50 ألف جنيه.

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