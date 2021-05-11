ضبط 173 قطعة سلاح ناري و206 قضايا مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم في 24 ساعة

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (173 قطعة سلاح ناري، بحوزة 140 متهما) وذلك على النحو التالى:

(12) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(19) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(133) فردا محليا.

(357) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(215) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ (80514) حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي (6322) محكوما عليهم وذلك على النحو التالى:

(335) حكم جناية.

(24604) حكم حبس جزئى.

(4864) حكم حبس مستأنف.

(39685) حكم غرامة.

(11026) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابي، ضما (5) متهمين، ارتكبوا (18) حادثا متنوعا.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (206) قضايا مخدرات .. بإجمالى (219) متهما، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (7٫999 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (20٫596 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫494 كيلو جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (756 جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (790 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (100 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (615 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (50 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (120 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (100 جرام).

عدد (3208) قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (30) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (396) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27316) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (12) منهم.