تكبيرات العيد من الحرم المكي.. توزيع ربع مليون مظلة وفرز المعتمرين

كملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، توزيع ربع مليون مظلة شمسية في مراكز استقبال وفرز المعتمرين، لدى دخولهم للحرم المكي، ضمن مبادرة «ظل ووقاية» التي بدأت مطلع شهر رمضان وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وشهدت بعد المغرب تكبيرات العيد من الحرم المكي.

ونوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالدعم الذي تجده الوزارة من القيادة الحكيمة، لإنفاذ برامجها ومبادراتها لتحقيق رسالتها السامية اتساقًا مع ريادة المملكة للعمل الإسلامي وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، مثمنًا للقطاعات الحكومية مساندتها للوزارة في تنفيذ المبادرة.

يذكر أن مبادرة «ظل ووقاية» هدفت إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس في أثناء الطواف بالبيت العتيق خلال شهر رمضان المبارك وحظيت بإشادة واسعة من ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، هشام سعيد، أن الوزارة أتاحت، إمكان أداء صلاة العيد في المسجد الحرام، من خلال حجز صلاة الفجر من يوم الخميس الذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك.

صرح بذلك لصحيفة «سبق» الإلكترونية المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، موضحًا أن صلاة العيد تكون بحجز صلاة الفجر من تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا».

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ.

وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم التنزيل «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

أبنائي وبناتي، إخواني وإخواتي المواطنن والمقيمين في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية حفظها الله، أبطالنا المرابطين والمرابطات في مواجهة المخاطر والأزمات.

أيها المسلمون والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها.

السلام عليكم ورحمةُ الله وبركاته كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صيام شهر هو سيد الشهور، فنحمد المولى جلت قدرته على ما أنعم به علينا من إتمام هذا الشهر الكريم، ونسأله أن يتقبله منا خالصاً لوجهه الكريم، شاكرين له سبحانه وتعالى أن بلغنا عيد الفطر السعيد، وندعوه جل وعلا أن يختم لنا بمغفرة وعتق من النار، متضرعين إليه أن يأخذ بأيدي أمتنا إلى ما فيه خيرها وصلاح أمرها، وأن تجتاز شعوب العالم أجمع ما نزل بها من محن، وأن يعم السلام أركان المعمورة كلها، وأن يكون هذا العيد مناسبة لتجاوز الآلام والنهوض مما حل بالعالم كله من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، ومطلع خير لأشقائنا في الوطن العربي والإسلامي وللعالم كله، متفائلين بالخطوات الإيجابية القائمة لتحقيق الاستقرار في العالم العربي، ليعم الأمن والرخاء كل أطراف المعمورة.. إنه القادر على ذلك وهو السميع المجيب».