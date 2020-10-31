عاجل.. المتحدث الرسمي لـ"مكة المكرمة" يكشف تفاصيل اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي

تحدث المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، حول حادث اقتحام سيارة مسرعة لساحة الحرم المكي، وهو ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

وقال "الدوسري" إن الحادث وقع عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الجمعة، وباشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة الحادث، لافتًا أنه جاء نتيجة انحرافها السيارة في أثناء سيرها بسرعة عالية بأحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية للمسجد الحرام.

وأضاف متحدث إمارة مكة أن الحادث لم يسفر عن إصصابة أي شخص، مؤكدًا أنه تم القبض على السائق وظهر بحالة غير طبيعية ، وجار إحالته للنيابة، وفقصا لصحيفة عكاظ السعودية.

وكانت إحدى السيارات ظهرت في مقطع فيديو، كانت تسير بسرعة جنونية، بداخل الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة، لتصطدم بالموانع الحديدة المتواجدة هناك وتخترقها، قبل أن تصطدم بأحد الأسوار، دون أن يتبين بعد سبب الحادث.

وتحركت السيارة على نحو مُسرع في الساحات الخارجية للحرم المكي، بينما أسرع رجال الأمن للحاق بها، وفقًا لما أظهرته لقطات مُصورة بالفيديو جرى تداولها، نشرتها "سي إن إن"، لافتة إلى أنها لم تتحقق من صحتها بعد.

UPDATE A Hyundai car, beige colored, collided at Door 89 of Masjid Al Haram at 10:25 pm And the driver was arrested inside the expansion of King Fahad No one was hurt, Alhamdulillah pic.twitter.com/C4TX6cvODs — Haramain Sharifain (@hsharifain) October 30, 2020