مبادرة لشراء «كحك الأسر المنتجة» وتوزيعه على الأولى بالرعاية في بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مبادرة كرنفال الفرحة التي تقيمه مؤسسة مشكاة نور، ضمن الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2021 وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ بورسعيد، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة موسسة مشكاة نور.

وتعاونت محافظة بورسعيد والقيادات الأمنية والتنفيذية ومؤسسة مشكاة نور، للعام الثاني على التوالي لتنفيذ مبادرة «كرنفال الكحك»، ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها مصرنا الحبيبة وتسببت في عدم إقامة أي احتفال، وتقوم المؤسسة بالتعاون مع محافظة بورسعيد بشراء أطنان من الكحك من الأسر المنتجة دعمًا لهم وإهدائها للأسر رقيقة الحال في ضواحي المحافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن هذه المبادرة بدأت العام الماضي في محافظة بورسعيد، وهي أنه بدلا من شبك البالونات على المساجد قامت بتوزيع الكعك على الأسر المحتاجة، ثم انتشرت في مختلف المحافظات، مثل الإسماعيلية، سوهاج، قنا والأقصر وغيرها.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعلن أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفعت درجة الاستعداد القصوى بكل الأحياء ومديريات الخدمات، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

وأكد محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمي الخط الساخن 114 و01201461916 و0663222945 للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.