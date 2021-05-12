السيسي يهنئ رئيس المجلس الانتقالي السوداني بحلول العيد

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

ومن جانبه، بادل الفريق أول عبدالفتاح البرهان السيد الرئيس التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا لمصر وشعبها السلام والازدهار.

كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.