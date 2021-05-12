وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف الاعتداءات على أراضي فلسطين

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي مساء اليوم، أكد خلاله ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية، مؤكدا حرص مصر على استقرار المنطقة على أساس تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات.

وأشار خلال المكالمة الهاتفية إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد ضرورة أن تستأنف جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن ودون انتظار.