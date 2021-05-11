وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل تشعر أنها فوق المساءلة أو المحاسبة

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن القدس خط أحمر، ولن نسمح بتخطيه، وهي لأهلها ومرابطيها وعاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، مشددا على أن الاعتداء على الأقصى المبارك ليس الأول ولن يكون الأخير.

جاء ذلك في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية، في جلسته الطارئة على مستوى وزراء الخارجية، الذي انعقد عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» اليوم الثلاثاء.

وأضاف: «إسرائيل اعتقدت أن قرارها بضم القدس الشرقية واعتبارها جزءً من القدس الموحدة كعاصمة أبدية، سيجبر الفلسطينيين على التنازل عن قدسهم وعاصمتهم، وأن سياستها العنصرية بحق المقدسيين واجراءاتها القمعية وجرائمها الفاشية ستجبر المقدسيين على الاستسلام وترك مدينتهم، وقدسهم، ومقدساتهم».

وتابع المالكي، أن إسرائيل اعتقدت أن ضخ الأموال والاستيلاء على المنازل وطرد سكانها وتهجيرهم، وخلق البؤر الاستيطانية في قلب الأحياء العربية في القدس الشرقية سيفي بالغرض ويضمن يهودية المدينة للأبد، وأن هدية ترامب المجانية باعترافه بالقدس عاصمة موحدة أبدية لدولة إسرائيل سيغير في الأمر شيئاً، وسيحسم أمر القدس ومستقبلها نهائياً.

واوضح وزير الخارجية أن «شعور إسرائيل أنها فوق المساءلة أو المحاسبة، رغم كل ما تقترفه من جرائم بحق الأبرياء الفلسطينيين قد شجعها على المغامرة لإغلاق ملف القدس بالكامل».

وشدد: «فمن جهة تنبري الإدارة الأميركية لتوفير الحق لإسرائيل في الدفاع عن النفس كلما احتاجت لذلك بينما تبقى صامتة أمام ارتقاء الشهداء الأبرياء من أبناء شعبنا، أو أمام جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل، دولة الاحتلال، بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس المقدسة، كما تسكت الأفواه في عديد دول العالم خوفا من نعتها باللاسامية، بينما تتسابق بعض الدول لكسب ودها والتطبيع معها، أسباب كافية لكي تشعر إسرائيل بالمناعة ولكي تقترف جرائمها بحق الفلسطينيين، غير آبهة يما يصدر من أصوات ودعوات لوقف العدوان من دول ومسؤولين أملت عليهم ضمائرهم ومبادئهم ومسؤولياتهم إلا ذلك».