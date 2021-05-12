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مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات الروسية بعد توقف 6 سنوات

مطار القاهرة الدولي يستقبل رحلة روسية برشاشات المياه

كتب:

أيمن حمزة
10:50 م | الأربعاء 12 مايو 2021
فريق من العلاقات العامة والإعلام يرحب بضيوف مصر

فريق من العلاقات العامة والإعلام يرحب بضيوف مصر

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أولى الرحلات الجوية، القادمة من مدينة يكاترينبورج الروسية، وذلك بعد فترة انقطاع لعدة سنوات من تشغيل المطارات الروسية المختلفة لرحلاتها إلى القاهرة.

مطار القاهرة الدولي يستقبل رحلة روسية برشاشات المياه

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل مساء اليوم، أولى الرحلات من مطار كولتسوفو الدولي بروسيا تحمل رقم 291 بعد فترة انقطاع منذ حادث الطائرة الروسية فوق سيناء في أواخر عام 2015. 

فريق من العلاقات العامة والإعلام يرحب بضيوف مصر

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول الركاب القادمين على متن رحلة روسية من مبنى الركاب رقم 2 والمخصص للرحلات الروسية، فضلا عن استقبال الرحلة ببروتوكول رش المياه على جسم الطائرة فور هبوطها في مطار القاهرة، كما هو متعارف بالنسبة لتشغيل واستقبال أول رحلة جوية.

وحرصت فرق العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي، على استقبال ركاب الرحلة الروسية، لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم، والترحيب بهم في أول وصول إلى القاهرة بعد غياب أكثر من 5 سنوات.

وتتخذ سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، حرصا على سلامة المسافرين والعاملين بصالات السفر والوصول. 

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