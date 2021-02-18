10 إجراءات من «الطيران المدني» لاستقبال المشاركين في بطولة الرماية

تستقبل مصر الوفود المشاركة ببطولة كأس العالم للرماية «خرطوش»، المقرر أن تستضيفها بدءا من يوم الأربعاء المقبل، حتى 4 مارس المقبل، بمشاركة 400 رامى ورامية، يمثلون 32 دولة أكدت المشاركة، بما فيهم المنتخب المصري.

«الوطن» تستعرض خلال التقرير التالي، أبرز المعلومات والتفاصيل الخاصة باستعدادت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، كالتالي:

1 - تكثف وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة من استعداداتها لاستقبال المنتخبات والوفود المشاركة.

2 - تعقد حاليا جلسات عمل مكثفة بين وزارتي الطيران والشباب والرياضة، وعدد من الوزارات والجهات المعنية للخروج بالحدث بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الدولية.

3- تشارك شركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي، في رعاية البطولة من خلال تقديم التسهيلات كافة اللازمة للمشاركين في الحدث، ومن منطلق دور الشركة الأولى الوطني والمجتمعي، تحت رعاية وزارة الطيران المدني، من خلال رعايتها للعديد من الأحداث والمناسبات الدولية التي تنظمها مصر في مختلف المجالات.

4 - تستعد الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، لاستقبال الوفود المشاركة من لاعبي ومشجعي البطولة؛ إذ تتخذ فرق العمل بمصر للطيران حاليا من مختلف التخصصات الإجراءات اللازمة كافة، استعدادا لاستقبال البطولة، وتسهيل الإمكانيات كافة، في سبيل إنجاح هذا الحدث بالتعاون مع الجهات المعنية.

5- يروج الآن للبطولة على متن الطائرات وأوتوبيسات ومعدات الخدمات الأرضية التابعة للشركة الوطنية القابضة «مصر للطیران»، كنوع من أنواع الترويج لها.

6 - يجرى الآن الإعداد لوضع شعار البطولة على متن طائرات مصر للطيران، ومقاعد الطائرة « Head Reast».

7- يطرح القطاع السياحي بمصر للطيران «الكرنك» برامجا سياحية للمشجعين، من خلال توفير تذاكر الطيران والإقامة والانتقالات، وكذلك تذاكر المباريات ضمن البرنامج المتكامل المقدم لهم، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات كافة، اللازمة لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لمصر، وغيرها من إجراءات السفر والوصول للمشاركة في الخروج، بأفضل تنظيم للبطولة.

8 - تخصيص صالة 4 لاستقبال البعثات والوفود المشاركة بالبطولة، في إطار الجهود المبذولة لإنجاح البطولة.

9 - تؤمن سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي صالات السفر والوصول بالمطار لحين خروج اللاعبين، والبعثات المشاركة.

10- تقدم سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، الخدمات الطبية كافة، ومراجعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بين المسافرين والوافدين والعاملين بصالات السفر والوصول، والمشاركين بالبطولة.