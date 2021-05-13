حفيدة أم كلثوم: «يا ليلة العيد» محتفظة برونقها ومش بتقدم مع السنين

«يا ليلة العيد .. آنستينا .. وجددتي الأمل فينا.. يا ليلة العيد»، بهذه الكلمات، اعتاد المصريون استقبال عيدي الفطر المبارك والأضحى، منذ أن غنت أم كلثوم «يا ليلة العيد»، في نهاية ثلاثينيات القرن الماضي.

وقدمت أم كلثوم أغنية «يا ليلة العيد» في عام 1939 كواحدة من مجموعة أغاني بفيلم «دنانير»، وفي عام 1944 غنتها أمام الملك فاروق، حيث أهداها وسام الكمال، لتصبح بذلك «صاحبة العصمة».

«الوطن» تواصل مع المطربة الشابة سناء نبيل حفيدة كوكب الشرق، التي شاركت منذ عامين في برنامج «ARABS GOT TALENT»، ونالت إعجاب فريق التحكيم المكون من الفنان أحمد حلمي والمطربة نجوى كرم والمنتج علي جابر، وحصلت على «الباظ الذهبي».

وقالت سناء نبيل: «الأغنية مرتبطة بالعيد والفرحة وعندما نسمعها نشعر بشعور رائع، وعندما غنتها أم كلثوم على المسرح أمام الملك فاروق كان ذلك شيئا رائعا، وبالتالي فالأغنية لها ذكرى خاصة».

وأضافت: «هذه الأغنية شعار للعيد، وهي من ضمن فعاليات العيد، وبالتالي مش بتقدم .. والموضوع له رونق مش بيروح مهما السنين عدت عليه».

وتواصل «الوطن» أيضًا مع والدها نبيل المرسي، الذي قال: «إحنا بنحب نسمعها.. أم كلثوم عندنا رمز ونتمنى إن سناء تمشي على نفس الخطى».

وأضاف: «بنشغل أغاني أم كلثوم باستمرار، وبالذات في الليلة دي بنجيب أغانيها ونسمعها، وبنخلي سناء تغنيها».

وتابع: «سناء غنت لأم كلثوم كثيرا ونحبها أن تغني لها في البيت، فهي مركزة وتحب التركيز في كل جملة تقولها أم كلثوم وتهتم كثيرا بمخارج الألفاظ، إحنا عايشين في أم كلثوم على طول».

كما تحدث عن ردود فعل أهالي قريتها «طماي الزهايرة» بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية على تفاعل الجمهور مع الإرث الغنائي الذي تركته كوكب الشرق، قائلا: «أنا قاعد في المدينة.. لكن شعور القرية حاليا إن أم كلثوم رمز، ومفيش عربية في محيط أم كلثوم إلا وتكون مشغلينها على فلاشة أو كاسيت».