أم كلثوم كانت تقرأ القرآن قبل الغناء.. أهم 13 تصريحا لهاني مهنا في شيخ الحارة

حلّ الموسيقار هاني مهنا، ضيفا على برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، اليوم، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، الذي ألّم به هو وأفراد أسرته، حيث تحدث عن حياته الشخصية وأيضا علاقاته في الوسط الفني.

1- لا أؤيد زواج الفنانين من بعضهم البعض، ولكني وافقت على زواج هنادي وأحمد خالد صالح لأنهما يحبان بعضهما البعض.

2- ابني كان يتعاطى المخدرات، و«الشباب بيقعوا في السكة دي»، وساعدته للسفر للخارج للتعافي.

3- «لم أتزوج صباح سرا، بالعكس هي خدت باسبور بقرار من رئيس الجمهورية محمد أنور السادات».

4- تعرضت للحبس في إسبانيا بسبب دفاعي عن فاروق الفيشاوي في مشاجرة.

5- لم أتقرب من جمال وعلاء مبارك في السجن للاستفادة منهما، و«هم ناس محبوسين معانا في السجن هستفيد منهم إيه! هم ناس على خلق كبير، والإتنين أجمل من بعض، ولما عرفتهم عن قرب لقيتهم متربيين فوق اللزوم».

6- «زوج ذكرى قتلها بسبب الخلاف على الإنجاب، حيث طلبت منه يفحص نفسه عند الطبيب، وعندما رفض طلبت منه الطلاق، فرفض وقال لها: (أنا أموتك)، فقالت له: (ده لو أنت راجل) فأمسك الطبنجة ووضعها جانب رقبتها لتهديدها فقط، فخرجت طلقة جات في زورها».

7- تصريحات شقيق عمر خورشيد، عقب وفاة صفوت الشريف، التي قال فيها: «الآن نستطيع أخذ العزاء» هي عبارة عن «تصريحات هزلية»، و«عمر» كان يتسابق مع شخص آخر يدعى «سعد المطوع» وظهرت سيارة فحاول سعد تفاديها واقترب قليلا من سيارة عمر فاصطدمت سيارة عمر بالرصيف، وكان زجاج السيارة مغلقا، فانكسر وأصابته قطعة في رقبته ودمه اتصفى ومات، وهذه حادثة غير مدبرة ولا علاقة لها بصفوت الشريف.

8-عبد الحليم وقع في حب سعاد حسني.. والدكاترة نصحوه بعدم الزواج، وحزن من تصريحات مفيد فوزي عن زواجهما.

9- أم كلثوم لم تتعاطى الحشيش قبل الغناء، و«كانت تشعل البخور وتقرأ القرآن قبل الحفل، وتعيش خلوتها في منتهى الإيمان، ولذلك قلت إنها تغني وكأنها بتصلي».

10-ورد «مهنا» على سؤال وجهته المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع على قناة القاهرة والناس، الاثنين: «أنت عمرك ما خونت؟» قائلا: «يعني».

11- أحب سماع عمر كمال وحسن شاكوش، وممكن ألحن لهم مهرجانات.. ومقدرش أعترف بحمو بيكا مغني، وبعتبره «عيل وزي الطفل الصغير».

12- لم أقصد رفض الزواج من مصريات.. ولكن الصدفة جعلتني أتزوج من 3 أجنبيات.

13-نصحت شيرين بالغناء الشعبي، فـ«عيطت»، وبعدها فهمت قصدي.