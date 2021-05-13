مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 30 والأخيرة. وفاة الخديوي وثراء غزل

شهد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 30 والأخيرة، مقتل سيف الخديوي على يد ضباط الشرطة، إثر هجومهم على مزرعة الخديوي.

في مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة الأخيرة الخديوي ينتقم من قتلة شقيقه مالك

وفي مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 30 والأخيرة، انتقام سيف الخديوي من المتسببين في مقتل شقيقه مالك، وهم رفعت الدهبي وحسن أبوخاطر وحمزة أحد رجاله الخائنين.

وفي الوقت الذي حضرت فيه غزل للخديوي تسأله عن سبب بقاءهم في المزرعة، ليخبرها أنه باع الفيلا استعدادا للسفر للخارج وبدء صفحة جديدة.

الشرطة تهاجم مزرعة الخديوي وتتبادل معه إطلاق النار

وفي الوقت نفسه؛ اعترف الخديوي لغزل بأنه قتل مينا صديقه بعدما تلاعب به حمزة ورفعت الدهبي، لتبدأ غزل بالصراخ وصفعه على وجهه.

ووسط صراخ غزل هاجمت الشرطة المزرعة وطلبت من الخديوي تسليم نفسه، ولكنه رفض واشتبك ورجاله مع الشرطة، وسقط جميع رجال الخديوي قتلى.

وخلال التشابك بالرصاص مع الشرطة، أصيب سيف الخديوي بطلقة، وارتمى في أحضان غزل التي ظلت تبكي، ومع دخول الشرطة للمزرعة حاول الخديوي أن يطلق الرصاص على الضباط إلا أنهم أطلقوا عليه أعيرة نارية سقط على إثرها قتيلا.

وخلال الأحداث ذهبت غزل لصديقتها نادين بعد مرضها، وطلبت منها نادين أن تسامحها على خيانتها لها.

وتسلمت غزل ممتلكات عابد تيمور الذي كتبها باسمها قبل انتحاره، وفي الوقت نفسه تمنت أن تعيش مع الخديوي للأبد ولكنه راح نتيجة أفعاله.