مصر تتسلم أكبر شحنة من لقاح كورونا: 1.7 مليون جرعة «أسترازينيكا» (فيديو)

وصلت، منذ قليل، الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، ضمن اتفاقية «كوفاكس» إلى مطار القاهرة الدولي.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الشحنة التي تسلمتها مصر تبلغ مليون و 768 الفًا 800 جرعة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، الفرق بين لقاحي كورونا وسينوفارم، وكذلك أسترازنكيا، من حيث الفرق بين الجرعتين، بحسب وزارة الصحة الفرق بين الجرعتين الأولى والثانية، للقاح سينوفارم الصيني 21 يوما، أن لقاح أسترازينيكا، الفرق بين الجرعتين 3 أشهر، يتم خلالها المتابعة من فريق طبي متخصص، حيث يقوم الفريق الطبي، بمتابعة المواطنين الحاصلين على اللقاح، إذا حدث أي عرض جانبي غريب.

وأكدت الوزارة، أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، بسيطة ولا تستدعي الخوف، وتزول من تلقاء نفسها، فتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، أو إحمرار موضع التطعيم، أو حكة بسيطة، أو عرق أو صداع، وهي لا تحتاج لطبيب.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات لها، أنه لم يرد أي شكوى من المواطنين الحاصلين علي لقاح كورونا بخصوص الأعراض الجانبية، فكلها بسيطة وزالت في غضون يومين من تلقي اللقاح، لافتا إلى أن اللقاحات لا تعطي مناعة 100%، لكنها تعمل على تخفيف حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة.

الجدير بالذكر، أن مصر استقبلت 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، بمطار القاهرة الدولي من فترة، كأول دفعة تصل مصر ضمن اتفاقية «كوفاكس»، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة «اليونيسف»، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها على فترات.