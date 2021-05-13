عاجل.. جيش الاحتلال: صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي «جالي تساهال»، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65 شهيدا، و365 إصابة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة، في تحديث لإجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن 65 مواطنا استشهدوا، بينهم 16 طفلا و5 سيدات ومسن، وإصابة 365 مواطنا بجراح مختلفة.

واستشهد أربعة مواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قبل موعد الإفطار في غارة إسرائيلية.

وقالت وكالة «معا» إن الاستهداف جاء أمام مسجد الإحسان بالمخيم والشهداء هم حمزة الهور، محمد شاهين، أحمد القرعة وأحمد الطلاع.

وفي خان يونس، استشهد طفلان فلسطينيان واصيب ثالث وهما عمار تيسير العمور 11 عاما، وحمادة عطية العمور 13 عاما، جراء قصف من طائرة استطلاع.

وفي حي الشجاعية، استشهد مواطنان وأصيب ثلاثة آخرين.

ونفذت طائرات الاحتلال عملية تدمير لبرج الشروق وسط حي الرمال بمدينة غزة.

وأطلقت الطائرات الحربية صواريخها بعد وقت قصير من إطلاق طائرات الاستطلاع صواريخ تحذيرية ما أدى لدمار البرج الذي يضم مكاتب تجارية وإعلامية، إضافة إلى أضرار في عشرات المحلات المجاورة.