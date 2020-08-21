جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية على الحدود مع غزة

عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نشر القبة الحديدية على حدود قطاع غزة الفلسطيني.

وأفاد المراسل العسكري لجيش الاحتلال، لموقع "واللا خدشوت" أمير بوخبوط، بأنه أجرى صباح اليوم، جولة مع جنود "فرقة غزة" بالجيش الإسرائيلي بعد ليلة متوترة بالجنوب، متسائلًا: هل نحن نعيش جولة تصعيد دون أن يُعلن الجيش عنها؟!.. أم نحن أمام انفجار أكبر من ذلك؟!، ليختتم حديثه "سوف أعلمكم لاحقاً".

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء أمس الخميس، سلسلة غارات جوية على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأصيب مزارع فلسطيني فجر اليوم الجمعة، جراء قصف شنته طائرات مروحية وحربية، في وقت مبكر من صباح اليوم، على أرض في حي العمور شرق خان يونس، جنوب القطاع، حيث هرعت سيارات الإسعاف للمكان، وتعاملت مع الإصابة، حسب وكالة "فلسطين اليوم".

وأضاف أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة بعدد من الصواريخ، مشيرًا إلى أن الطائرات الحربية جددت استهداف موقع المقاومة غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال الناطق باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي: "مؤخرا جرى تحديد عمليتي إطلاق من قطاع غزة، الصواريخ سقطت في منطقة السياج الحدودي".

وأضاف أن "الجيش هاجم أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة من قبل طائرات حربية".