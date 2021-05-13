عاجل.. ارتفاع حصيلة التصعيد الإسرائيلي على غزة إلى 67 شهيدا و388 إصابة

ارتفعت حصيلة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 67 شهيدا، و388 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، باستشهاد 67 مواطنا من بينهم 17 طفلا، و6 سيدات ومسنا، وإصابة 388 مواطنا بجراح مختلفة، منهم 115 طفلا و50 سيدة.

وقصفت طائرات ودبابات الاحتلال، منازل المواطنين ومقار حكومية بشكل مكثّف، كما قصفت مواقع تدريب للمقاومة.

ودمرت طائرات الاحتلال بشكل كامل مبنى جهاز الأمن الداخلي بمحافظة شمال غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال عدة غارات على محيط مقر الجوازات وسط مدينة غزة.

كما تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، تناول آخر التطورات والاحداث في القدس وغزة والضفة الغربية.

وأكد الرئيس خلال الاتصال الهاتفي أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والاجراءات الاسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد الرئيس على أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي مبني على أساس الشرعية الدولية، يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي، غاراته الجوية على قطاع غزة ليل الأربعاء، رغم دعوات التهدئة والمساعي الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، وأفادت «سكاي نيوز عربية» بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت شمالي وغربي قطاع غزة، وأصابت أحد فروع البنك الوطني التابع لحركة حماس.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرفض حتى الآن، ما أسمته «الوساطات لوقف إطلاق النار والتهدئة في غزة».

واجتمع «نتنياهو» مع كبار القادة العسكريين الإسرائيليين، لتقييم الأوضاع على جبهة غزة والمدن العربية داخل الخط الأخضر.