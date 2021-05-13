«متحدث الصحة»: كل اللقاحات في مصر آمنة لكل الأعمار وأصحاب الأمراض

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في إقبال المواطنين على عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاحات فيروس كورونا، وتوسع المواطنين في الحصول على اللقاحات من خلال مراكز وزارة الصحة، مشددًا على أن كل اللقاحات في مصر آمنة للأعمار كافة، مع كل الأمراض التي يعاني منها أي مواطن عمره يزيد عن 18 عاما.

وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن لقاح استرازينيكا الذي تسلمت مصر الدفعة الثانية منه ضمن اتفاقية كوفاكس بإجمالي مليون و768 ألف و800 جرعة، حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وأثبت فاعلية بنسبة 76% للوقاية من فيروس كورونا، و100% حماية من الوصول للحماية المتوسطة والشديدة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن وصول الدفعة الثانية من لقاحات كورونا باتفاقية كوفاكس لمصر، سيساهم في حماية عدد أكبر من المواطنين، وتمكين لمصر أن يكون لها دور فعال في التعافي على مستوى المجتمعات المحلية ومرحلة المناعة المحلية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن أعداد الحاصلين على لقاحات كورونا تتزايد بشكل لحظي: «عدد مسجلي طلبات الحصول على لقاحات كورونا لم يكن يتجاوز 30 ألف شخص يوميا، لكنه أصبح يتراوح بين 70 ألف و80 ألف شخص».