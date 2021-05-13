الغرف التجارية: توافر المعروض من الخضر والفاكهة أول أيام العيد

أكد عدد من تجار الخضر والفاكهة في أسواق الجملة، ثبات الأسعار وركود الطلب على الخضر فيما عدا الفاكهة، التي تصدرت قائمة المبيعات، يأتي ذلك مدعوما بوفرة المعروض.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، إن تخزين المنتجات الذي تم قبيل العيد وزيادة الإنتاج، وذهاب عدد كبير من التجار لمحافظاتهم، قلل الطلب على الخضر.

ونفى النجيب، لـ«الوطن»، حدوت زيادة الأسعار في أيام العيد واستقرار السلع، موضحا أنّ سوق الخضراوات والفاكهة يعاني زيادة المعروض نتيجة زيادة الإنتاج وركود المبيعات، ما انعكس على تراجع أسعار بعض الأنواع واستقرار البعض الآخر، باستثناء الفاصوليا.

وقال «حاتم» إن الأسواق استعدت لعيد الفطر، بوفرة في المعروض، لافتاً إلى أن أسواق الجملة ستعود للعمل اعتباراً من ثاني أيام عيد الفطر، وهناك 3 ورديات لتزويد الأسواق باحتياجاتها من الخضروات والفاكهة، خاصةً وأن عدداً كبيراً من التجار يذهبون إلى بلادهم لقضاء إجازة العيد مع أسرهم.

وتوقع رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، مزيدا من الاستقرار حتى بعد العيد، مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض في مختلف الأصناف.

رصد النجيب الأسعار الاسترشادية الخضر و الفاكهة في أيام العيد منعا لاستغلال المواطنين، حيث تباع الجوافة بـ10جنيهات والخوخ يباع بـ15 جنيها والكانتلوب ارتفع 7 جنيهات والفراولة تباع من 7 لـ10 جنيهات.

و يباع كيلو الليمون بسعر 22 جنيهاً، والطماطم تباع بـ2.5 جنيه للكيلو، والبصل يباع بـ2.5 جنيه، فيما سجل سعر البامية 15 جنيهاً للكيلو، والكوسة تباع بـ 5 جنيهات.

من جانبه، قال محسن الفيومي رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الجيزة، لـ"الوطن"، إنّ هناك رصد دائم لحالة للسوق التي أظهرت عدم زيادة الأسعار، موضحا أنّ الطماطم والبطاطس والبصل مؤشر على الاستقرار.

وتابع الفيومي، أنّ الأسعار تشهد استقرارا وتراجعا سعريا في أسواق الجملة من قبل مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا عدم وجود شكوى واحدة من عدم توافر أي سلعة.