الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد الماسة في العلمين الجديدة

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الماسة في العلمين الجديدة.

وحضر الصلاة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وعدد من المسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.

وافتتح فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بآيات بينات من سورة الإنسان، ثم شرع الحاضرون في التكبير بتكبيرات العيد، وأم الصلاة وخطب خطبة عيد الفطر الشيخ الشحات عزازي.