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عاجل.. السيسي يصل مسجد الماسة بالعلمين الجديدة لأداء صلاة العيد

كتب:

أحمد حامد دياب
05:35 ص | الخميس 13 مايو 2021
عاجل.. السيسي يصل مسجد الماسة بالعلمين الجديدة لأداء صلاة العيد

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد الماسة في العلمين الجديدة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

ويحضر الصلاة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وعدد من المسؤولين وضباط القوات المسلحة.

وافتتح فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بآيات بينات من سورة الإنسان، ثم شرع الحاضرون في التكبير بتكبيرات العيد.

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