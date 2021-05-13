محافظ أسيوط يستقبل وفدا كنسيا للتهنئة بعيد الفطر

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبدارى وتوابعها على رأس وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وبحضور عدد من الآباء والقساوسة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحضر اللقاء اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، والقس عاموس وكيل المطرانية والقس باخوم وكيل الكنائس الارثوذوكس بأسيوط.

ورحب المحافظ بالأنبا يوأنس ووفد الكنيسة الأرثوذوكسية، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب داعيًا المولى العلى القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.

وأكد أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة وحرصها على تحقيق التنمية فضلًا عن دورها في توعية المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات وأهمية التسجيل لتلقي اللقاح حرضا على سلامة الجميع.

ومن جانبه عبر الأنبا يوأنس عن خالص التهنئة بالعيد لمحافظ أسيوط وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحين بإعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد مشيراً إلى أن أسيوط تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات.